µÜºê¸¬²ð»á¤¬ÃÏ¿ÌÈï³²¤ÎÄ»¼è¸©¤ËµÁ±ç¶â20Ëü±ß¡¡ºòÇ¯àÄ»¼è¥Ç¥£¥¹È¯¸Àá¤Ç±ê¾å¤â¡Äå«¿¼¤Þ¤ë
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎµÜºê¸¬²ð»á¤¬¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ£µ¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿Ä»¼è¸©¤ËµÁ±ç¶â£²£°Ëü±ß¤òÂ£¤ë¤³¤È¤ò¿½¤·½Ð¤¿¡£
¡¡µÜºê»á¤ÈÄ»¼è¸©¤Ë¤ÏÀõ¤«¤é¤Ì±ï¤¬¤¢¤ë¡£µÜºê»á¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤Ë½é¤á¤ÆÄ»¼è¸©¤òË¬¤ì¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤Ç¡ÖÄ»¼è¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä»¼è±ØÁ°¤Î³èµ¤¤Î¤Ê¤µ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢À¯¼£²È¤ÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¡£ÁíÍý¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡×¤ÈÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤òÙèÙé¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜºê»á¤Ï¶áÇ¯¡¢ÃÏ°èÁÏÀ¸³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏÊý¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤òÀ¹¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡ÖÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò½ñ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢Ä»¼è¥Ç¥£¥¹È¯¸À¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤é¤ìÂç±ê¾å¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ä»¼è¸©¤ÎÊ¿°æ¿¼£ÃÎ»ö¤¬µÜºê»á¤ÈºÊ¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¤òÄ»¼è¸©¤Ë¾·ÂÔ¤·¡¢µÜºê»á¤¬¼Õºá¡£Ê¿°æÃÎ»ö¤â¡ÖÌ¥ÎÏ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ê¤é¤Ðº½¤ËÎ®¤¹¡×¤È¥À¥¸¥ã¥ì¤Ç±þ¤¸¡¢¸í²ò¤Ï²ò¤±¤¿¡£µÜºê»á¤âÄ»¼è¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Ê¤Éå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢µÜºê»á¤Ï¡ÖÄ»¼è¤Î³§ÍÍ¤È¤ÏºòÇ¯¡¢¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤âÁý¤¨¤¿¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤¬¡¢¸©Ä£¿¦°÷¤«¤é¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤òÊç½¸¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¡£°ìÊý¤Ç½ÉÇñ»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¸÷¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò´í×ü¡£µÜºê»á¤Ï¡Ö»ä¤â¤Þ¤¿Ä»¼è¤òË¬¤ì¤Æ¡¢¤³¤ÎÌÜ¤Ç°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢Ä»¼è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖµÁ±ç¶â¤ÎÊç½¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤â»Ù±ç¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÃËµ¤¤ò¸«¤»¡¢£²£°Ëü±ß¤òÂ£¤ë¤³¤È¤ò¿½¤·½Ð¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤ÏÅê¹Æ¤Ç±ê¾å¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò±ê¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¡Â©¤ò¹Ó¤¯¤¹¤ë¡£
¡¡µÜºê»á¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¤´Î©Ê¢¤À¤Ã¤¿ÀÐÇËÁ°¼óÁê¤Î¸í²ò¤¬²ò¤±¤ëÆü¤â¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£