お掃除ロボが長年苦手としてきた階段。彼らはここ数年、足や手（アーム）を手に入れて、それを克服してきています。

それにしても、今年のCESでお披露目されたRoborockの新型お掃除ロボの足はたくましい。まちがいなくお掃除ロボ界ではナンバーワンの、ムッキムキな足です。

お掃除もする足を持つ、Saros Rover

太めの足を持つSaros Rover。直線の階段も曲線の階段も、お掃除ロボが自ら上ってお掃除可能だそう。そのたくましい足の脚力には期待したくなりますが、Roborockいわく、足のメインの仕事は登るためではなく、落下防止。そしてお掃除そのものをするためのもの。

モーションセンサーと3D空間データからの情報をAIを使って処理することで、足がふんばり落下を防ぎつつ、下の段を綺麗にしていくという、マッチョで綺麗好きな足なんです。

ただし、Saros Roverはまだ開発中。実際に商品化する計画はあるものの、発売時期などはまったく決まっていない状態だといいます。