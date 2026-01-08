高良健吾、よくご飯に行く10年来の俳優 驚きの事実知る「ずーっと好きだと思ってて」【俺たちバッドバーバーズ】
【モデルプレス＝2026/01/08】俳優の中島歩、草川拓弥（超特急）、高良健吾、阪元裕吾監督が8日、都内で行われたテレ東系ドラマ25「俺たちバッドバーバーズ」（9日スタート／毎週金曜深夜24時42分〜）記者会見に出席。高良が10年来の俳優の知らなかった事実を明かした。
ストーリーにちなみ、互いの“裏の顔”を暴露する場面では、高良が中島について「そこまで焼き肉が好きじゃない」と告白。「10年以上の付き合いで、よくご飯に行くんですけど、ほぼ焼肉」と関係性を説明した上で、「この前に何かの番組出たときに、中島くんがコメントくれたんですよ。『そんなに焼肉好きじゃない』って。俺ずーっと好きだと思ってて、いろんな焼肉屋一緒に行ってたんですよ」と嘆いた。
中島は「好きですよ」と弁解し、「毎回焼肉だからね。何か思考変えたらみたいな（笑）」と真意を告白。「寿司でお願いします」と新たな約束を結んだ。
本作の舞台は、田舎町に佇むレトロな月白理容室。店主・月白司（草川）の表の顔は理容師、裏の顔は表社会では解決できないトラブルを力で解決する「裏用師（リヨウシ）」。そこへ元美容師・日暮歩（中島）が住み込みで働くことに。ケンカをしながらも共に生活し、様々な依頼に立ち向かっていく理容師アクションコメディーとなっている。（modelpress編集部）
