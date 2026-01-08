今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、くつろいでいる猫ちゃんの様子。まるで、「あー疲れた…」といわんばかりの雰囲気を醸し出していたみたいです。投稿はXにて、8.5万回以上表示され、たくさんの猫好きさんたちの目に留まりました。

ふー…

今回、Xに投稿したのは「あさひ」さん。登場したのは、猫のあさひちゃんです。

投稿には、壁に背を預けくつろいでいた、あさひちゃんの姿が。股をパカーンと広げながら座り込んでいたそうです。まるで「ふー…疲れたわー」みたいなことを呟いていそう。

どことなく、表情も哀愁が漂っているような気もします。猫だって一休みしたいときもありますよね。

個性的な座り込みを披露したあさひちゃんにX民爆笑

疲れた様子で座り込んでいた、あさひちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「お疲れ様です（笑）」「全開にゃ」「猫さんもひと息ついたらこの格好」「大胆過ぎるわ～（笑）」などの声が多く寄せられていました。きっと多くの方が、あさひちゃんの座り込みを見て、笑いがこみ上げてきたことでしょう。

Xアカウント「あさひ」では、猫のあさひちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も、可愛いあさひちゃんが盛りだくさんです。

