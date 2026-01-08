飼い主さんがお風呂上がりにアイスを食べていると……？猫さんが絶対に行うルーティンがTikTokで話題に！投稿は、記事執筆時点で193万回以上再生され、「めっちゃ可愛い！」「お風呂上がりだから暖かいのかな」「すぐ目閉じて寝る気満々なの可愛い」と可愛さを絶賛する声が殺到しました！

【動画：お風呂上がりにアイスを食べていると…愛猫が絶対に行う『まさかのルーティン』が尊すぎる】

お風呂上がりにアイスを食べていると…

TikTokアカウント「rikumama0827」さまでは、4匹の猫さんとご家族の暮らしの様子が投稿されています。

猫さんの1匹「マメ」ちゃんは、飼い主さんのお風呂上がりにあるルーティンがあるのだとか。飼い主さんによると、飼い主さんがお風呂から上がり、座ってアイスを食べ始めると……

どこからともなくマメちゃんがやってきて、そのまま飼い主さんの元へと近づいてきました！

さらに……

そのまま飼い主さんが座っているソファへと登り、飼い主さんの膝の上に「当然でしょ」という顔をしながら乗り込んできました！アイスが欲しいのでしょうか……？

膝の上でくつろぐ姿が可愛すぎる！

アイスをもらうために膝の上にやってきたかに思えたマメちゃん。しかし、膝の上に乗った後は、自分の居心地の良い体勢を探り、飼い主さんの膝の上でくつろぎ始めたそうです！

こうしてお風呂上がりの飼い主さんの膝の上でベストポジションを見つけたマメちゃんは、そのまま目を閉じて眠りに落ちていったとか……。

飼い主さんによると、アイスを食べている時だけ近づいてくるそうですが、アイスを欲しがる様子はまったく見られません。お風呂上がりの飼い主さんの温もりを感じたくて、アイスがマメちゃんにとって何らかのきっかけになっているのかもしれませんね！

マメちゃんのルーティン行動が大反響

マメちゃんの可愛すぎるルーティン行動は、TikTokに投稿されると記事執筆時点で193万回以上再生されるほど話題になりました。

コメント欄には「めっちゃ可愛い！」「お風呂上がりだから暖かいのかな」「すぐ目閉じて寝る気満々なの可愛い」「居心地がいいみたいですね」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「rikumama0827」さまでは、今回ご紹介したマメちゃん以外にも、トラくんやポンくん、キューちゃんといった複数の猫さんの様子が投稿されています。他の猫さんの姿も気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

マメちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

