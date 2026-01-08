「ハイスクール・ミュージカル」で知られる女優アシュレイ・ティスデイルが、自身のブログとエッセイで語った「トキシックなママ友グループ」をめぐる憶測を、代理人を通じてきっぱり否定した。ネット上では、マンディ・ムーアやヒラリー・ダフといったセレブなママたちが関係しているのではと騒がれていたが、代理人は「彼女の言葉がねじ曲げられてしまったのは残念。ほかの有名人が関わっているという話はまったくの事実無根」と強調している。



【写真】かつて脱毛症を患っていることを告白したことも

アシュレイが最初にこの話題に触れたのは、自身のブログでのこと。アシュレイは率直にこうつづっていた。「誰も教えてくれなかったけど、ママ友グループってトキシックになることがあるの。ママたちが悪い人ってわけじゃなくて、関係性が意地悪な女子グループみたいな方向に転がっていくのよ。これは私自身の経験」



アシュレイによれば、グループ内には「全員が入っていないチャット」が存在し、自分だけ呼ばれない集まりもあったという。



エッセイでは、インスタグラムで他のメンバーの楽しそうな写真が流れてくるたびに「自分だけ外されている」と感じたこと、ディナーパーティーで自分だけテーブルの端に座らされていたことなど、徐々に孤立感が強まっていった経緯を明かしている。



最終的に、アシュレイはグループに「これは高校のノリみたいで、もう関わりたくない」とメッセージを送り、距離を置いたという。



（BANG Media International／よろず～ニュース）