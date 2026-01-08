「少し痩せました」桜井日奈子の報告に反響「綺麗になった」「可愛すぎる」
女優の桜井日奈子が7日、自身のインスタグラムを更新。公開されたオフショットに反響が集まっている。
【写真】“少し痩せた”桜井日奈子の全身ショット
投稿されたのは、2025年12月31日に放送された『大みそか列島縦断LIVE！景気満開テレビ2025』（フジテレビ系）出演時のオフショット。桜井は「ええとこのお嬢さん風にしてもらった年末の生放送」とつづり、上品な雰囲気の衣装姿を披露した。
また、「舞台『シャイニングな女たち』の東京公演1ヶ月で、少し痩せました」と明かし、「明後日から地方公演スタート、まずは大阪」「っしゃ食べまくるぞ！！！」と、地方公演への意気込みものぞかせている。
最後には「劇場でまってるからねー」と呼びかけた。ファンからは、「可愛すぎます」「めちゃくちゃ可愛い」「綺麗になった」「別人かと思った」といった声が寄せられている。
引用：「桜井日奈子」インスタグラム（＠sakurai.hinako_official）
