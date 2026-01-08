高田延彦インスタに元広島カープ主砲が登場 異色の組み合わせに反響
元プロレスラーでタレントの高田延彦が8日に自身のインスタグラムを更新し、プロ野球・広島東洋カープなどで活躍した江藤智との2ショットを公開した。
【写真】高田延彦、イケオジになった江藤智と2ショット
知人の還暦祝いに駆けつけた高田は「スラッガー江藤さん！漢だね!!最高ナイスガイ」とつづりながら、かつて広島の主砲として2度の本塁打王に輝くなど活躍、読売ジャイアンツ、埼玉西武ライオンズなどでもプレーした江藤と硬い握手を交わす2ショットを公開している。
異色の組み合わせの2ショットに、コメント欄には「江藤さんなつかしい」「驚きのツーショット」「江藤くん…カープ時代からずうっと応援して来ました」「めちゃくちゃかっこいい二人だ､､､」といった声が寄せられている。
引用：「高田延彦」インスタグラム（@takada_nobuhiko）
【写真】高田延彦、イケオジになった江藤智と2ショット
知人の還暦祝いに駆けつけた高田は「スラッガー江藤さん！漢だね!!最高ナイスガイ」とつづりながら、かつて広島の主砲として2度の本塁打王に輝くなど活躍、読売ジャイアンツ、埼玉西武ライオンズなどでもプレーした江藤と硬い握手を交わす2ショットを公開している。
異色の組み合わせの2ショットに、コメント欄には「江藤さんなつかしい」「驚きのツーショット」「江藤くん…カープ時代からずうっと応援して来ました」「めちゃくちゃかっこいい二人だ､､､」といった声が寄せられている。
引用：「高田延彦」インスタグラム（@takada_nobuhiko）