43歳のWWE最古参女子レスラーが「海外版UWF」への再突入を匂わせ凄い”美背筋”ビジュアルを投稿。格闘プロレス仕様に磨き上げた、年齢をものともしない驚愕のボディ。過激な舞台への再臨が、今、熱狂を巻き起こしている。

【画像】「43歳でこの体は奇跡」“バキバキ”バックショット

WWEスーパースターで、後進の育成でも知られるナタリアが自身のXを更新。新たな目標を掲げ、“レスラー仕様”にバッキバキに仕上がったボディを披露し話題を集めている。別ペルソナとしてファンの間で“ブラッドスポーツ・ナッティ”と呼ばれるスタイルを前面に押し出し、新ギアに身を包んだマッスルポーズの衝撃的なバックショットを投稿。昨年に続く、ジョシュ・バーネットの「ブラッドスポーツ」参戦を強く示唆した。

今年で43歳を迎える大ベテランながら、WWEの現役スターが、あえてインディペンデントな「シュート（実戦）スタイル」の別ペルソナを誇示する姿は異例中の異例。年齢をものともしない肉体はもちろん、次回大会へ向けた“このタイミング”でのアナウンスと、仕上がり切ったボディにファンの期待感は加速している。

世界中のプロレスジャンキーが注目するジョシュ・バーネット主導の「ブラッドスポーツ」は、まさに「令和の海外版UWF」だ。ロープなし、ピンフォール決着は基本的になし。勝敗はギブアップかKOのみというスタイルは、かつてのUWF（特に第二次UWFやUWFインター）を想起させる共通点もある。勝敗を決するのは、肉体を破壊するサブミッションか、意識を断つ打撃のみ――純然たる格闘プロレスの世界である。ナタリアは昨年4月、山下実優戦で電撃参戦。さらに8月には、メインイベントでマーシャ・スラモビッチをマットに沈める快挙も刻んだ。

ファンもこのアナウンスと写真に反応。セクシー路線から一気にファイタースタイルへ変貌した姿に「女王様！！！」、シュートスタイルを支持する層からは「個人的に一番好きなナッティだ」と、この路線を歓迎する声が相次いだ。さらに「ブラッドスポーツ・ナッティはめちゃくちゃマッチョに見える」、女性ファンからは「43歳であの体は奇跡！」「私も頑張ろう」といった、同性からの感嘆の声も挙がっていた。

最近では、伸び悩んでいたマキシン・デュプリを自身の練習環境でしごきまくり、王座戦線へと押し上げた“育成力”でも語られるナタリヤ。最も長くWWEに在籍する古参でありながら、未だに切れ味鋭い戦いを続けるレジェンドに「WWEのリングでもこの強さを見せてほしい」という願いを込め、ファンから「RAWでこれを見る時が来た！」との声も寄せられた。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved