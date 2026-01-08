　Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、1月8日の第1試合に出場する4選手を発表した。好調選手2人、苦戦中の選手2人ながら、実力伯仲の好カードが実現した。勝敗の分かれ目は、どこで訪れるか。

【映像】人気美女選手3人 VS 魔神・渋川難波

　EX風林火山・内川幸太郎（連盟）とセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）は、ともに3ケタプラスと好調。しっかりとチームに貢献できている。一方、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）は、年末にようやく初勝利。U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）も約200ポイントのマイナスは、らしくない。まるでタイトル戦かという顔触れにもなっっただけに、一瞬の隙、牌1枚の後先で、展開が大きく変わりそうだ。

【1月8日第1試合】

赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）個人38位　▲297.7
EX風林火山・内川幸太郎（連盟）個人6位　＋154.3
セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）個人9位　＋142.8
U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）個人35位　▲201.7

【1月6日終了時点での成績】

1位　EX風林火山　＋561.4（72/120）
2位　KONAMI麻雀格闘倶楽部　＋521.7（72/120）
3位　BEAST X　＋141.2（72/120）
4位　セガサミーフェニックス　＋133.3（72/120）
5位　TEAM雷電　▲120.9（72/120）
6位　渋谷ABEMAS　▲158.5（74/120）
7位　赤坂ドリブンズ　▲162.7（70/120）
8位　EARTH JETS　▲301.4（72/120）
9位　U-NEXT Pirates　▲301.8（74/120）
10位　KADOKAWAサクラナイツ　▲312.3（70/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ　2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。
（ABEMA／麻雀チャンネルより）
 