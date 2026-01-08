Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、1月8日の第1試合に出場する4選手を発表した。好調選手2人、苦戦中の選手2人ながら、実力伯仲の好カードが実現した。勝敗の分かれ目は、どこで訪れるか。

【映像】実力伯仲の好カード！

EX風林火山・内川幸太郎（連盟）とセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）は、ともに3ケタプラスと好調。しっかりとチームに貢献できている。一方、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）は、年末にようやく初勝利。U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）も約200ポイントのマイナスは、らしくない。まるでタイトル戦かという顔触れにもなっっただけに、一瞬の隙、牌1枚の後先で、展開が大きく変わりそうだ。

【1月8日第1試合】

赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）個人38位 ▲297.7

EX風林火山・内川幸太郎（連盟）個人6位 ＋154.3

セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）個人9位 ＋142.8

U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）個人35位 ▲201.7

【1月6日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋561.4（72/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋521.7（72/120）

3位 BEAST X ＋141.2（72/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋133.3（72/120）

5位 TEAM雷電 ▲120.9（72/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲158.5（74/120）

7位 赤坂ドリブンズ ▲162.7（70/120）

8位 EARTH JETS ▲301.4（72/120）

9位 U-NEXT Pirates ▲301.8（74/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲312.3（70/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

