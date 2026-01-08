8人組アイドルグループ・CUTIE STREETの古澤里紗さん（25）が左足首の剥離骨折の治療に専念するため、出演予定だった3つのイベントを欠席することを8日、グループの公式Xで発表しました。

古澤さんは、昨年12月28日に更新されたグループの公式Xで、パフォーマンス中の転倒により、左足首の剥離骨折と診断されたことを発表し、安静と治療に努め、年末に出演した音楽番組では椅子に座った形でのパフォーマンスを行っていました。

8日に更新された公式Xでは、古澤さんが10日の『SDGs推進 TGC しずおか 2026』、11日の『KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC』、12日の『渋谷区 はたちのつどい』を、けがの治療に専念するため欠席するとしています。

また、古澤さんの現在の体調については「日々医師の指示のもと無理のない範囲で治療および回復に努めており、経過は順調です。今後につきましても、医師の判断を踏まえながら、段階的に活動してまいります」と、報告しています。