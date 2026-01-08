作家の岩井志麻子氏が8日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に木曜コメンテーターとして生出演。昨年12月に辞職した福井県の杉本達治前知事が送ったセクハラメッセージについて語った。

番組では、県の女性職員の告発に基いた特別調査委による調査で、杉本前知事のセクハラが認定されたことを報道。約20年、日常的にセクハラを繰り返し、「ぼくは〇〇ちゃんのお尻から太ももが大好きだから」など、1000通に及ぶテキストメッセージが送ったことも紹介された。

岩井氏は「実はね…、私の公式ストーカーとまで呼ばれる、熱烈なファンの男子がいるんです。かわいいヤツで、いいヤツなんですけど。二言目には下ネタ言うのね。それが、これに非常に似てるのよ」と明かした。

続けて「どうもね、実体験がものすごく少ないらしいのね。それが恥ずかしい。たまには自分のネタ言ってみなって言っても、そこのところはモジモジ、モジモジして。誰かに聞いた話とか、ネット見た話とかばっかりしていて自分の話はしないんですよ。内容が全部幼い…うんこ、ちんこ、うんこ、ちんこ、パンツ見えたーみたいな感じなんですよ。生々しさが全然ないの」と説明した。

そして周りからも「志麻子さんのストーカーの彼氏、公式ストーカーくんは童貞なんじゃないの？って言われてるんですね。ものすごく自分の経験が少ないからそれを恥ずかしくも思っていて、語らないんじゃなくて、語れない。経験がないゆえに。それを何とかして経験豊富に思わせたくて、一生懸命下ネタを言ってるんだけどっていうのを、この前知事にも感じてしょうがないですよね」と語った。

岩井氏は「この前知事はものすごく実体験がないというのをコンプレックスに思っていて。なんか経験豊富に思われたい、お盛んと思われたいっていうので、一生懸命になってるけど全部すべり倒して…。非常に純情な…もしかして童貞ってことはねぇよな、いくらなんでも県知事なぁ」と推察をまじえコメント。MCの垣花正アナウンサーが「昭和なおやじなだけな気もしないでもないですけど」と意見を述べた。