救急車が通ったら、犬が「生まれて3回目の遠吠え」をして…予想を上回る「可愛すぎる鳴き声」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で86万7000回再生を突破し、「きゃわ！」「美声ですね～」といったコメントが寄せられています。

【動画：救急車が通ったら、犬が『生まれて3回目の遠吠え』をして…予想を上回る『可愛すぎる鳴き声』】

犬生3回目の遠吠え

TikTokアカウント「rota2020」に投稿されたのは、救急車が通った時に「生まれて3回目の遠吠え」をした柴犬「ロタ」くんの様子。ロタくんはこの時、夜のお散歩中だったようです。

遠くから救急車のサイレンが聞こえてきたと思ったら、それに呼応するように遠吠えを始めたロタくん。ちょっと高めの可愛らしい声で、「うわーうわーうわーうわー」と遠吠えしていたんだとか。

音真似してる…？

ロタくんの遠吠えは、イメージしていた遠吠えとはだいぶ違い、まるでおしゃべりをしているよう。これが犬生3回目の遠吠えだったそうで、飼い主さんはやっと動画に収めることに成功したのだそう。

いったん遠吠えを止めて、ロタくんはサイレンの様子を伺っているよう。しかし数秒後、「うわうわうわうわー」と元気に遠吠えを再開。その声はサイレンの音真似をしているようにも聞こえてきます。

貴重な美声

最後には、「ぅわぅ…ぅわぅ…」と遠吠えを終了させたロタくん。いつもは救急車のサイレンには無反応とのことで、次にいつ聞けるかは飼い主さんにも分からないのだそう。

とっても真剣に、サイレンに合わせて遠吠えをしていたロタくん。あたかも裏声のような「美声」を存分に披露してくれたロタくんなのでした。

投稿には「きゃわ！」「美声ですね～」「着信音にしたいｗ」「顔も声も可愛すぎ」「猫混ざってますねー」「この遠吠え聞く為にずっと散歩すると思う」といったコメントが寄せられています。

ロタくんの愉快な日常は、TikTokアカウント「rota2020」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「rota2020」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。