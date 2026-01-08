救急車が通ったら、犬が『生まれて3回目の遠吠え』をして…予想を上回る『可愛すぎる鳴き声』が86万再生「着信音にしたいｗ」「美声」と絶賛
救急車が通ったら、犬が「生まれて3回目の遠吠え」をして…予想を上回る「可愛すぎる鳴き声」が反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で86万7000回再生を突破し、「きゃわ！」「美声ですね～」といったコメントが寄せられています。
【動画：救急車が通ったら、犬が『生まれて3回目の遠吠え』をして…予想を上回る『可愛すぎる鳴き声』】
犬生3回目の遠吠え
TikTokアカウント「rota2020」に投稿されたのは、救急車が通った時に「生まれて3回目の遠吠え」をした柴犬「ロタ」くんの様子。ロタくんはこの時、夜のお散歩中だったようです。
遠くから救急車のサイレンが聞こえてきたと思ったら、それに呼応するように遠吠えを始めたロタくん。ちょっと高めの可愛らしい声で、「うわーうわーうわーうわー」と遠吠えしていたんだとか。
音真似してる…？
ロタくんの遠吠えは、イメージしていた遠吠えとはだいぶ違い、まるでおしゃべりをしているよう。これが犬生3回目の遠吠えだったそうで、飼い主さんはやっと動画に収めることに成功したのだそう。
いったん遠吠えを止めて、ロタくんはサイレンの様子を伺っているよう。しかし数秒後、「うわうわうわうわー」と元気に遠吠えを再開。その声はサイレンの音真似をしているようにも聞こえてきます。
貴重な美声
最後には、「ぅわぅ…ぅわぅ…」と遠吠えを終了させたロタくん。いつもは救急車のサイレンには無反応とのことで、次にいつ聞けるかは飼い主さんにも分からないのだそう。
とっても真剣に、サイレンに合わせて遠吠えをしていたロタくん。あたかも裏声のような「美声」を存分に披露してくれたロタくんなのでした。
投稿には「きゃわ！」「美声ですね～」「着信音にしたいｗ」「顔も声も可愛すぎ」「猫混ざってますねー」「この遠吠え聞く為にずっと散歩すると思う」といったコメントが寄せられています。
ロタくんの愉快な日常は、TikTokアカウント「rota2020」でチェックすることができます。
