ペットホテルに預けたわんこの予想外の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で55万4000回再生を突破し、「大満喫してて草」「友達がいっぱいいて楽しんだろうな」「素敵なペットホテル！！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬を初めて『ペットホテル』に預けた結果→『寂しがるかな』と思ったら…衝撃的な光景】

初めてのペットホテルへ

TikTokアカウント「bear0305marupu」の投稿主さんは、マルプーの『ベア』ちゃんとの暮らしを紹介しています。ある年の冬休み、投稿主さんは実家に帰省することとなりました。実家は飛行機で行かなければならない遠方のため、ペットホテルを利用することに。

実は、ベアちゃんにとって、今回が初めてのペットホテルだったといいます。大切なベアちゃんを安心して預けるため、入念にリサーチをしたそうです。

そして、ペットホテル1日目。リアルタイムに共有される預かり中の動画を見ると…「寂しがるかな？」と思っていたら、部屋の中を楽しそうに走り回るベアちゃんの姿が！ベアちゃんのことを心配していた投稿主さんは、意外すぎる光景を見て思わずほっと一安心したといいます。

寂しがるかなと思ったら…？

このペットホテルは、相性がいいわんこたちを同室で就寝させるスタイルだったそう。数匹のわんこが、それぞれのクッションに乗ってスヤスヤ眠っていたといいます。傍らにはスタッフさんが常駐して、トントンと寝かしつけをしてくれていたのだとか。至れり尽くせりの対応が嬉しくて、かえって眠れなくなってしまうほど…♡

まるで幼稚園のお泊り会のような夜の光景は、見ているだけで微笑ましくなるほど。普段からベアちゃんを溺愛している分、預けるまでは気が気でなかったそうですが、ベアちゃんのキラキラの目から十分に楽しんでいることが伝わったそうです。

この投稿には、「みんなで雑魚寝で楽しそう」「こんなふうに寝かしつけしてくれるの可愛すぎる」「幼稚園のお泊り会みたい」など、多くのコメントが寄せられています。

満喫しすぎて二足歩行に！？

ペットホテル利用中、たびたびわんこたちの様子が動画として送られてきたそうです。別の投稿では、室内遊びを楽しむわんこたちの姿が紹介されました。たくさんのわんこたちがカメラを追って走り回る中、突然ぬっと現れる黒い影…。

なんと、ベアちゃんが二足歩行でフレームインしたのです。そのまま人間のようにスタスタと歩き、どこかへ行ってしまったとか。ペットホテルでの暮らしが楽しすぎて、二足歩行になってしまったベアちゃんなのでした。

TikTokアカウント「bear0305marupu」には、他にもベアちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「bear0305marupu」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。