「すごい便利」朝比奈彩、“発酵食品も作れる”ヨーグルトメーカー「めちゃくちゃいいんですよ！」

朝比奈彩さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【今年1年どうだった？】朝比奈彩の年末恒例・大忘年会 今年はしゃぶしゃぶで！【前編】』という動画を投稿。忘年会でトークする中で、朝比奈さんが「すごい便利」と話した“ヨーグルトメーカー”をご紹介します♪

朝比奈さんが、知人からのおすすめで購入し、愛用していると話した商品がこちら。

◼︎ヨーグルトメーカー

Vitantonio / ヨーグルトメーカー(VYG-60-W) 税込7,920円（公式サイトより）

牛乳パック(500ml、1000ml)、豆乳パック(1000ml)でそのまま作れるヨーグルトメーカーなので、衛生的で気軽に続けられそうです。

また、ヨーグルトだけでなく、甘酒、白味噌、玉ねぎ麹といった発酵食品や、温泉卵や低温調理も可能です。

◼︎玉ねぎ麹も作れる！

朝比奈さんは「体にいいことしてるなっていう風に気分が上がるのは豆乳にヨーグルト菌が1番いいなって思う」と話しつつ、シンプルな味のヨーグルトに仕上がるとコメント。

また、「すごい便利なのもめちゃくちゃわかった」といい、「醤油麹も玉ねぎ麹も作れるしめちゃくちゃいいんですよ！」と、こちらのヨーグルトメーカーを使って“麹生活”を楽しんでいると話していました♪

■動画もチェック

朝比奈さんのYouTubeチャンネルでは、VLOGや、購入品などを紹介する動画が多数公開されています！ぜひ合わせてチェックしてみてくださいね。