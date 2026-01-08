真田ナオキが、ニューシングルを4月8日にリリース。あわせて、ファンと交流する発売記念イベントも決定した。

（関連：新着MVランキング：氷川きよし「ズンドコ節」はなぜ新しく響くのか 『THE FIRST TAKE』で放つインパクト）

今作は、唯一無二の“ノックアウトボイス”を武器に、さらなる高みへと突き進む真田ナオキの新たなステージを予感させる勝負曲になるという。

また、発売記念イベントの第1弾は、自宅から気軽に参加でき、真田本人が直接名前を読み上げる『ネットサイン会』を1月22日に開催。続く第2弾では、ファンの“聖地”として知られる埼玉 南浦和のカラオケラウンジ愛歌にて、食事とライブ、ツーショット撮影が楽しめるプレミアムな『バレンタイン・スペシャルパーティー』を2月14日、15日、18日、19日の計4日間開催する。

なお真田は、明日1月9日19時より放送の『ハマダ歌謡祭★オオカミ少年』（TBS系）に出演。さらに同日21時からは、『BS演歌の花道』（BSテレビ東京）にて昭和の名曲を披露する。

（文＝リアルサウンド編集部）