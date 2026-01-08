熊本県内のインフルエンザの患者数は前の週の半数以下に減少しました。しかし、依然として警報レベルの状態が続いていて注意が必要です。



インフルエンザの時期といえば、受験シーズンです。8日、天草市の栖本中学校の3年生に贈られたのは、地元のカッパ伝説にちなんで作られた「へのかっぱストラップ」。「へのかっぱ」の精神で受験を乗り越えてもらおうと、地元のまちづくり協議会が毎年この時期に贈呈しています。





■生徒

「うれしいですね」

「（インフルエンザの）予防接種はしたので大丈夫と思います」





心配なインフルエンザ感染。熊本県によりますと、1月4日までの1週間に報告された患者数は、1医療機関あたり13.90人で、前週と比べて大きく減少しました。それでも終息レベルの基準である10人は超えていて、依然「警報レベル」のままです。





■熊本県医師会・三渕浩理事

「お正月で人の交流があると、冬休み明けに増えることはよくみる。今後、B型インフルエンザが遅れてくることや、春頃にインフルエンザが流行することはある。受験を控えていてワクチンを受けていない人は、今からでも遅くないので受けることをお勧めしたい」



熊本県と県医師会は「引き続き流行が続くおそれがある」とみていて注意を呼びかけています。