タレントの井上咲楽が年末年始を北欧で過ごした様子を公開した。

井上は８日までに自身のインスタグラムを更新。「年末年始はフィンランド・アイスランドに１０日間行ってきました！ 一年ぶりのフィンランド！ほくほくな思い出がたくさんできました。写真少しずつアップしていきます」と記し、防寒の装いでフィンランド、アイスランドの街を歩くショットやホテルでのショットをアップした。

この投稿には、「素敵な写真ありがとうございます！」「わぁ…憧れの国、フィンランド ゆっくり癒されつつ過ごせたなら嬉しいです」「とても寒そう身体に気お付けて下さい」「かわいぃ…いつも応援してます！」「私も１１月にフィンランド行きました 本当に素敵な国ですよね」「私も年末初めてのフィンランドに行ってきました ＹｏｕＴｕｂｅ楽しみです」「楽しんでますね」「ムーミンに会えたかしら？」「旅のＹｏｕＴｕｂｅの大ファンです 今回も楽しみにしてます」「北極に近いから寒そうですね」「お人形さんみたい」「行きたくなります！」「北欧マニアになりつつありますネ」「オーロラ見れましたかー？」などのコメントが寄せられた。