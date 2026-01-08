8日朝、熊本市の下通アーケードに置かれている植栽が折れました。アーケードを管理する組合は、何者かに折られたとして、近く警察に被害届を出す予定です。

【写真を見る】アーケードの憩いの場で植栽が折られる 管理組合は警察へ被害届を提出の方針 熊本

記者「こちらの木を根元から引っこ抜き、近くのコンビニの前まで持っていき、最終的にはベンチの横に放置したということです」

これは今朝、撮影された下通アーケードの写真です。

鉢から抜かれて、枝は無残にも折られています。

アーケードを管理する組合によりますと、午前7時半ごろ、何者かがアーケード内に置かれている「シマトネリコ」の枝を折って鉢の中から引き抜きいたといいます。

近くにいた人が目撃し、警察に通報しました。

植栽は組合が3年ほど前に設置したものですが、これまでにも3回折られる被害に遭っていて、今回で4回目です。

通行人は…

通行人「ふざけてしたらいけない。植物にも命があることだし」

憩いの場所になればと作られたスペースでの被害に組合の関係者は「これ以上、続けば植栽を撤去することを検討せざるを得ない」と話しています。

組合は近く、警察へ被害届を出す予定です。