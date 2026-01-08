¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û ¡ÖÁáµ¯¤¤·¤Æ¸«¤¿·Ê¿§¤Ï¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¡×¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎÄ«¾Æ¤±¤Ë´¶Æ°
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤òË¬¤ì¡¢¸½ÃÏ¤ÎÈþ¤·¤¤Ä«¾Æ¤±¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û ¡ÖÁáµ¯¤¤·¤Æ¸«¤¿·Ê¿§¤Ï¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¡×¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎÄ«¾Æ¤±¤Ë´¶Æ°
ÊæÀî¤µ¤ó¤ÏÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥ì¥¹¤Î¥Æ¥£¥¢¡¼¥É¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¡¢¥Ç¥Ã¥¤«¤é¡¢ÀÅ¤«¤Ê¿åÌÌ¤ÈÂÐ´ß¤ÎÎÐË¤«¤Ê¿¹¤òÄ¯¤á¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£ÁáÄ«¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÈÀÄ¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹¤¬¤ë¶õ¤È¡¢¤½¤ì¤ò¶À¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹²º¤ä¤«¤Ê¿åÌÌ¤¬¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁáµ¯¤¤·¤Æ¸«¤¿·Ê¿§¤Ï¡¢¹¤¬¤ë¿åÌÌ¤ÈÀÅ¤±¤µ¤È²¿¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤½Ö´Ö¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢#trip #singapore¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¾¡¼¥ÈÆâ¤Ë¤Ï¡¢±ß·Á¤Î¥³¥Æ¡¼¥¸¤¬¿åÊÕ¤ËÊÂ¤Ó¡¢¤½¤ì¤é¤ò·ë¤ÖÌÚÀ½¤ÎÍ·ÊâÆ»¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê·Ê´Ñ¤ò·ÁÀ®¡£ÊæÀî¤µ¤ó¤ÏÌÚÀ½¥Ç¥Ã¥¤Î¶âÂ°À½¼ê¤¹¤ê¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÀÅ¤«¤Ê·Ê¿§¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ê¿§¤Ç¤¹¤Í¡¡²Ì²»¤µ¤ó¤â¥É¥ì¥¹¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ÆÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÀÅ¤«¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤ë¤ÈËâË¡¤Î»þ¤ß¤¿¤¤¤Ê½Ö´Ö¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÀÅ¼ä¤µ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö»þ´Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡ÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1986/02/12
¿ÈÄ¹¡§170Ñ
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
·ì±Õ·¿¡§A·¿
¼ñÌ£¡§¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢ÎÁÍý¡¢Æüµ¢¤êÎ¹¡¢¶¥ÇÏ
ÆÃµ»¡§¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡
»ñ³Ê¡§µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î
