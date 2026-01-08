12月、熊本市動植物園から北海道の釧路市動物園に引っ越したホッキョクグマのマルル。1月3日、一般公開が始まりました。マルルが熊本を旅立って8日で1か月。県内の熱心なファンを取材しました。



2014年に熊本市動植物園に来てから多くのファンに愛されたホッキョクグマのマルル。ホッキョクグマは絶滅危惧種で、国内での飼育・繁殖の管理を進める計画の一環としてマルルは12月8日に熊本を出発、北海道に引っ越しました。





そして1月3日。引っ越し先の釧路市動物園で一般公開が始まり、多くの人がマルルを見に訪れていました。このマルルの様子を愛おしそうに見ているのは、竹田伸一さん(64)。マルルの熱狂的なファンです。



■竹田伸一さん

「(動植物園に)行く度に、ここにおったのに寂しいなっていつも思うですね」





竹田さんはマルルが熊本に来た時からその愛くるしさに魅了され、2019年からはほぼ毎日、自宅がある八代市から1時間半以上かけてマルルの元に通いました。



■竹田伸一さん

「(家族からは)そんなに行かんでいいだろうもんっていわれるけれど、私は毎日行かんといけんって。どんなことをするかが毎日違うもんだからですねそれが楽しみだった」



自宅には撮りだめた写真や自ら製作したというマルルグッズがたくさんありました。



■竹田伸一さん

「一番のお気に入りはこれですね。こんなのは一瞬だけんですね。2度としてくれって言ってもしてくれるようなもんじゃない」





北海道にいるマルルファンの仲間から毎日、動画や写真を送ってもらい、マルルを想わない日はないという竹田さん。ことし中には釧路市動物園へマルルに会いに行く予定です。



■竹田伸一さん

「元気で皆さんを楽しませてくれたらうれしいですね」

