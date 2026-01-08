広島の新人合同自主トレが８日、広島・廿日市市の大野練習場で始まった。育成２選手を含む新人９選手が参加。ドラフト６位の西川篤夢内野手＝神村学園伊賀＝は、恒例のシャトルランでＮＯ１の４９秒をマーク。「長距離は自信があった。それと、自分の中では勝負事は“１番”にこだわると決めている。まだ勝てないところもあるけど、１８歳という若さを見せられました」と、胸を張った。

唯一の高卒ルーキーが、先輩たちを圧倒した。三浦トレーナーは「高卒の方が速い傾向はあるけど、近年で一番速いんじゃないですか」と、脚力に太鼓判を押した。

全体メニュー終了後、翌日に新人研修が行われる東京への移動を前に一人だけ室内練習場に戻ってティー打撃に取り組んだ。「お風呂も混んでいて…もう準備は終わっていて、あとはシャワーを浴びるだけだったので」と、出発３０分前まで黙々とバットを振り込んだ。

高校３年夏の三重県大会では木製バットで打率４割と非凡な打撃センスを発揮し、身長１８４センチの大型内野手として期待される。春季キャンプは、トミー・ジョン手術を受けてリハビリ中の７位・高木（中京大）と自身が２軍、他は育成２人を含めた７選手が１軍でスタートする予定。「大学生は僕と（年齢が）４つ違う。そこに追い付かないといけない」と、ＮＯ１の練習量で“下克上”を目指す。