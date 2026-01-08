ステーキ食べ放題! ステーキのあさくま千葉・愛知の2店舗で「匠肉祭り」開催
あさくまは1月15日11:00〜22:00(最終入店20:40)、ステーキ食べ放題「匠肉祭り」をステーキのあさくま 半田店(愛知県半田市)および蘇我店(千葉県千葉市)の2店舗で開催する。
ステーキ食べ放題「匠肉祭り」
同イベントは、サーロイン、テンダーロイン、ランプ、ボールチップ、チキン、あさくまハンバーグ、豚肩ロースなどの通常1,000円〜3,000円相当のステーキが食べ放題となり、練の焼き技で引き出された「旨み」「香ばしさ」「食感」を楽しめる。
食べ放題となるステーキ イメージ
提供は、スタッフが店内を回りながら利用者のテーブルへ届ける仕様となる。
提供の様子
また、サラダバー・デザートバーに加え、本イベント限定の鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプなど特別メニューも登場。
サラダバー・デザートバー豪華45品
特別メニュー
制限時間は80分で、男性が3,771円、女性が3,221円、小学生が1,791円、小学生未満が無料となる。
当日は通常オーダーでの注文はできず、食べ放題のみの提供となる。また、予約はできず、入場番号札が配布される。また、混雑状況により最終受付時間前でも配布を終了する場合や、料理が早期になくなる場合もある。受付終了の際はSNSにて案内がある。
