CTCひなり×ポンデテック、使用済みPCリファービッシュ事業で協業
伊藤忠テクノソリューションズの特例子会社CTCひなりは2025年12月25日、関西電力発ベンチャーのポンデテックと使用済みPCの再生（リファービッシュ）事業において協業を開始したと発表した。障がい者雇用の推進と資源循環の両立を図る取り組みとしている。
CTCひなりでのリファービッシュの様子
○CTCひなりが再生工程、ポンデテックが工程設計や全体統括を担当
今回の協業では、企業の使用済みPCを販売品として再生するにあたり、CTCひなりが清掃・点検・部品交換などの再生工程を担当し、ポンデテックが工程設計や品質基準の策定、技術支援、全体統括を担う。
再生されたPCは、ポンデテックが運営するECサイト「PC next」などを通じて再流通させ、機器の有効活用と資源循環を推進するとしている。
両社は背景として、持続可能な社会の実現に向けて、企業による責任ある事業運営が求められる中、資源循環の推進と多様な人材の活躍を目指すダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン（DE&I）が重要なテーマとなっていると説明。障がい者の就労支援と資源循環の仕組みを組み合わせた取り組みを進めるとしている。
CTCひなりでのリファービッシュの様子
○CTCひなりが再生工程、ポンデテックが工程設計や全体統括を担当
今回の協業では、企業の使用済みPCを販売品として再生するにあたり、CTCひなりが清掃・点検・部品交換などの再生工程を担当し、ポンデテックが工程設計や品質基準の策定、技術支援、全体統括を担う。
両社は背景として、持続可能な社会の実現に向けて、企業による責任ある事業運営が求められる中、資源循環の推進と多様な人材の活躍を目指すダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン（DE&I）が重要なテーマとなっていると説明。障がい者の就労支援と資源循環の仕組みを組み合わせた取り組みを進めるとしている。