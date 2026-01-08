能登半島地震や奥能登豪雨の被災者向けに市町が建設を進める復興公営住宅について8日、石川県の馳知事は、入居後3年間の家賃を県が全額補助する考えを示しました。



現在、能登の9市町が整備を進めている復興公営住宅。



能登半島地震や奥能登豪雨で住宅を失った被災者が、将来的に渡って住み続けることができる住まいです。

家賃は世帯の収入と間取りによって変わりますが、輪島市を例に挙げると、最も安いものは1LDKで2万2000円、最も高いものでは3LDKで8万2000円が設定されています。





この家賃について8日、石川県関係の野党系国会議員との県政懇談会に臨んだ馳知事は、予算のめどが立ったとして、県が全額補助する考えを示しました。約3000戸全ての復興住宅を対象に、入居後3年間の家賃が全額補助されます。

石川県・馳 浩 知事：

「いつまでも仮設住宅に居た方がいいんだわという気持ちは分からないではないんですが、やはり自立を促していく、自立が困難な方には市町と連携して、県が支えていくという姿勢が必要だと思いましてですね、判断をいたしました」



石川県が昨年度末に行ったアンケートでは、仮設住宅で暮らしている人のうち、3割を超える人が復興公営住宅への転居を希望しているということです。



この家賃補助事業費は、石川県の新年度当初予算案に盛り込まれる見通しです。

