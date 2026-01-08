XAMLを使用するUI開発ツール「XAML Studio」がオープンソース
Microsoftは、XAMLを使用するUI開発ツール「XAML Studio」のオープンソース化を現地時間1月6日に発表した。「XAML Studio」は、.NET環境でのアプリケーションのUIをリアルタイムに表示できる開発ツールで、XAMLを記述するとその場でGUIのインターフェースを確認できる。WinUIやMAUI、WPFなど多くの.NET環境でのUIにXAMLが活用されており、アイデアやプロトタイプ構築のためのデザインツールとしても機能する。
ソースコードはGitHubリポジトリに設置してあり、Microsoft Storeの現行バージョンである1.1のソースコードが公開されているが、WinUI 3をサポートするXAML Studio v2安定版のMicrosoft Storeでの公開に向けて取り組んでいることも公式ブログで述べている。
「XAML Studio v1.1」実行画面
.NET環境下でdotnet new wpf -n フォルダでWPFテンプレートを作成し、テンプレートのMainWindow.xamlの該当箇所に貼り付け、MainWindow.xaml.csにクリックイベントを記述。dotnet build、dotnet runで実行したところ
