“医師と結婚”という幸せの絶頂から叩き落されたハニ、女優としてドラマ出演を検討中も…批判の声が残るワケ

ガールズグループEXIDのハニが約3年ぶりにドラマ復帰する可能性が浮上しているなかで、さまざまな反応が出ている。

婚約者である精神科医ヤン・ジェウンが運営する病院で患者死亡事故が発生したことに対し、いまだに立場を表明していないからだ。

1月8日、ハニの所属事務所SUBLIMEは本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「ハニがKBS2の新週末ドラマ『愛が来る』（原題）への出演を検討している」と明らかにした。

ハニが同作への出演を決めた場合、2023年に配信されたディズニープラスのドラマ『愛だと言って』以来、約3年ぶりのドラマ復帰となる。

新週末ドラマ『愛が来る』は、時に「自分の家族でなければよかった」「すべて投げ出したい」と思いながらも、それでも家族であり続ける人々の物語を描く作品。『ショーウィンドウ：女王の家』『たった一人の私の味方』『人生最高の贈り物 〜ようこそ、サムグァンハウスへ〜』『美女と純情男』など、多数のKBS週末ドラマを手がけてきたホン・ソックPDが演出を担当する。

（写真提供＝OSEN）ハニ

婚約者の運営する病院で患者死亡事故

一方でハニは、結婚を約束していたヤン・ジェウンとの関係が依然として尾を引いているとして批判を受けている。

ハニは2024年5月にヤン・ジェウンの病院で患者死亡事故が発生して以降、活動を中断した。患者のAさんがダイエット薬依存の治療のため入院し、17日後に亡くなっていた事実が、死亡から約2カ月後に明らかになり、結婚を約束していたハニがこの事実を知らなかったはずがないという推測や主張が相次いだことから、活動を中断するに至った。

この影響で、出演予定だったバラエティ番組も降板したが、これに関してハニ自身は特段の立場表明を行っていない。

ヤン・ジェウンとの結婚を無期限延期し、国内活動を中断した後も、ハニはEXIDの完全体として海外フェスティバルに参加するなど、グループ活動は継続してきた。

音楽番組『不朽の名曲』を通じて久々に放送に姿を見せたこともあったが、それはあくまで「EXIDのハニ」としてであり、「女優」としての時間は止まったままであった。バラエティ出演はあったものの、演技活動は途絶えた状態が続いている。

その間、ヤン・ジェウンは国会保健福祉委員会の国政監査に証人として出席し、過失を認めるのかとの質問に対し、「認めない。認めがたい」と述べたうえで、「改めて申し上げるが、当院を信じて娘さん、妹さんを入院させてくださったにもかかわらず、安全に回復させることができなかった点について、改めてお詫び申し上げる」と語った。

（写真提供＝OSEN）ヤン・ジェウン

医療陣の無免許医療行為（医療法違反）などが摘発されたヤン・ジェウン運営の病院について、京畿（キョンギ）富川（プチョン）市保健所は、3カ月間の業務停止処分に関する事前通知書を送付したと明らかにした。

同病院の関係者は、廃業手続きに入っているとの一部報道について「（廃業に関して）特に伝えられていることはなく、案内できる内容はない」と述べたとされる。富川市保健所の関係者は「現在、病院から廃業に関する書類は提出されていない。課徴金処分を受けるという意見書を提出すれば、業務停止なしで営業を続けることも可能だ」と説明している。

このように、患者死亡事故に関して明確な立場を示さないまま活動を中断しているハニであるだけに、3年ぶりとなる演技復帰の可能性をめぐっては、さまざまな反応が交錯している。

ネットユーザーの中には、ハニを擁護し復帰を歓迎する声がある一方で、まずは本人が明確な説明を行ったうえで活動すべきだとする意見も少なくない。

特に、出演が正式に決まった場合、制作発表会などの公式の場に姿を見せることになる点にも注目が集まっている。一般的に主演俳優はこうした場に出席するため、その場でハニが関連する立場を明らかにするのではないかという見方があるからだ。

なお、KBS2の新週末ドラマ『愛が来る』は、8月に編成される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ハニ プロフィール

1992年5月1日生。2011年にEXIDの一員としてデビュー。『UP&DOWN』『Ah Yeah』『DDD』などの曲で愛された。ドラマ『XX』から女優としても活動。2022年6月29日に10歳上の精神科医でタレントのヤン・ジェウンとの熱愛を認め、2024年6月1日には同年9月に結婚すると発表。しかし同年7月、ヤン氏の病院で5月に患者死亡事故が発生していたことが明らかとなり、結婚は無期限延期となった。