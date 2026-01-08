リリースから4カ月で異例の“逆走ヒット”…12月のK-POP月間アルバム販売量1位を記録したグループとは？

昨年12月、最も多く売れたK-POPアルバムは、CORTISのデビュー作『COLOR OUTSIDE THE LINES』だった。

同作は、1月8日に発表されたCircle Chartの2025年12月・月間アルバムチャートで1位を獲得。昨年9月8日のリリースから4カ月目での首位返り咲きとなった。

発表されたランキング「トップ5」のうち、本作を除くすべてが12月にリリースされた新作であることを考えると、極めて異例の快挙といえる。

Circle Chartは、「海外の有力メディアからの高評価、年末総括シーズンに集中した注目、そしてタイトル曲『What You Want』が持つ力強いメッセージが相まって、“逆走ヒット”という結果につながった」と分析している。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）CORTIS

実際、CORTISは昨年末の音楽番組や授賞式でのパフォーマンスをきっかけに、アルバム売上や音源再生数、SNSフォロワー数など、あらゆる指標で上昇傾向を示した。ステージ映像も各YouTubeチャンネルで再生数上位にランクインするなど、大きな話題を集めている。

また、『What You Want』が“新年の始まりに聴きたい一曲”としてSNSで人気を集め、デビューアルバム全体が改めて注目される流れも生まれた。欲しいものをためらわずにつかみ取るというメッセージや、「Money, swag, fame, love and what? / Ooh, take what you want」といった野心あふれる歌詞も再評価されている。

なお、CORTISは1月10日に台湾・台北ドームで開催される「第40回ゴールデンディスクアワード」に出席予定だ。授賞式に登場するたびに人気を押し上げてきた彼らが、どのようなステージを披露するのか、注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）