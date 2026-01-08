Red Bull Tokyo Drift 2026³«ºÅ·èÄê¡ªÆüËÜ¤Î¥«¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼ºÇÁ°Àþ¤òÌÜ·â¤»¤è¡ª
¥Í¥ª¥ó¤¬Þú¤àÌë¤Î¶õµ¤¡¢Äã¤¯Ì®ÂÇ¤Ä¥Ó¡¼¥È¡¢¤½¤·¤ÆÀÅ¤«¤ËÊÂ¤ÖÌµ¿ô¤Î¼Ö¤¿¤Á¡£¤½¤Î°ìÂæ°ìÂæ¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î»×ÁÛ¤ÈÈþ°Õ¼±¤ò½É¤·¤¿¡ÉÉ½¸½¡É¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¶õ´Ö¡£ÆüËÜ¤Î¥«¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬ËÜÍè»ý¤Ä±ü¹Ô¤¤ÈÇ®ÎÌ¤ò¡¢¤Ò¤ÈÈÕ¤ÎÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¶Å½Ì¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÖRed Bull Tokyo Drift 2026¡×¤¬¡¢2026Ç¯3·î21Æü¡¢Åìµþ¶á¹Ù¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¡¢¥É¥ê¥Õ¥È¡¢²»³Ú¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÌë¡£ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê¼Ì¿¿14ÅÀ¡Ë
¼çºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡£À¤³¦Åª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ÇÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½ÅªÊ¸Ì®¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Æ±¼Ò¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëJDM¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¼þ±ï¤Ë¹¤¬¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼Ê¸²½¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥Ê¥¤¥È¡¦¥«¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿»î¤ß¤¬¡ÖRed Bull Tokyo Drift¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¼Ö¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤â¡¢Ã±ÆÈ¤Î¥É¥ê¥Õ¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¡¢¥É¥ê¥Õ¥È¡¢²»³Ú¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÌë¤È¤¤¤¦»þ´ÖÂÓ¤¬»ý¤ÄÈóÆü¾ïÀ¤ò²£ÃÇÅª¤ËÂ«¤Í¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤¬¤¢¤ë¡£
2025Ç¯10·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î»×ÁÛ¤¬¤¹¤Ç¤ËÌÀ³Î¤Ê·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Í¥ª¥ó¥é¥¤¥È¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥Éµé¤Î¥«¡¼¥Ó¥ë¥À¡¼¤ä¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¼ÖÎ¾¤«¤é¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¢¥É¥ê¥Õ¥È¥Þ¥·¥ó¤Þ¤Ç¡¢100Âæ¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤¬½¸·ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Î¥é¥ó¥×¥¦¥§¥¤¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤ÈÈóÆü¾ï¤¬¸òºø¤¹¤ë¶õ´Ö¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥É¥ê¥Õ¥È¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥«¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¦¥·¡¼¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¹¤¯¶¦Í¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¡£Red Bull Tokyo Drift¤Ï¡¢µ¬ÌÏ¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¡£¥«¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ï³ÈÄ¥¤µ¤ì¡¢»²²Ã²ÄÇ½¤Ê¼ÖÎ¾Âæ¿ô¤ÏÌó500Âæ¤Ø¤ÈÂçÉý¤ËÁý²Ã¡£²»³Ú¡¢¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡¢¥É¥ê¥Õ¥È¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´°À®ÅÙ¤â°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤à¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼Í×ÁÇ¤Î½¼¼Â¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥«¡¼¤äÃøÌ¾¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¼ÖÎ¾¤Ë²Ã¤¨¡¢°ìÈÌ¥«¡¼¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î»²²Ã¼ÖÎ¾¤âÊç½¸¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾·ÂÔÀ©¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Ï¥«¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°»²²Ã¼Ô°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤³¤Î°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ö¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬»ý¤ÄÇ®ÎÌ¤ò¡¢¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦µ¡²ñ¤¬¹¤¯³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
³«ºÅ¤Ï2026Ç¯3·î21Æü¡¢15»þ¤«¤é21»þ¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¡£²ñ¾ì¤ÏÅìµþ¶á¹Ù¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±þÊçÊýË¡Åù¤Î¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤ï¤ë»²²ÃÈñÍÑ¤ª¤è¤Ó¥Á¥±¥Ã¥È¼ý±×¤Ï¡¢ÀÔ¿ñÂ»½ý¤Î¼£ÎÅ¸¦µæ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¥¦¥£¥ó¥°¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥é¥¤¥ÕºâÃÄ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï»üÁ±³èÆ°¤äÃÏ¸µ¹×¸¥³èÆ°¤Ø¤Î´óÉÕ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
2026Ç¯½Õ¡¢Red Bull Tokyo Drift¤Ï¤½¤Î¿Ê²½·Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£ÆüËÜ¤Î¥«¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬¼¡¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤¹¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤ëÌë¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
