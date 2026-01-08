北九州市では老朽化したインフラの維持・管理が課題となっています。一部のインフラでは撤去が進められています。



■白野寛太記者

「JR戸畑駅の改札近くにあるエスカレーターは、撤去する方針だということです。」



北九州市では戸畑区と若松区でエスカレーターの撤去が進められています。近くにエレベーターがあり、利用者が少ないエスカレーターは原則撤去する方針です。

その理由について武内市長は、持続可能な街づくりのためと説明しました。



■武内市長

「持続可能な財政や暮らし、人々の営みを守っていくために。」



北九州市では2000年前後にバリアフリー化に取り組み、多くのエスカレーターを設置していて、耐用年数とされる25年を超えているものも多くあります。



維持費だけでも年間およそ3億8000万円に達し、全てを更新するための費用は156億円に上るということです。



エスカレーター撤去について、駅を利用している人は。



■利用者

「足の治療で2階の整形外科に行っているから、エスカレーターがないとちょっと不便よね。エレベーターが1個しかないでしょう。本当に困ると思います。」



北九州市は「バリアフリーに配慮し、地元関係者の理解を得ながら計画を進めていく」としています。