J1水戸が8日、公式サイトで昨季までGMを務めた西村卓朗氏が、J2大宮のスポーツダイレクターに就任することを発表しました。

西村氏は2016年に水戸の強化部長に就任すると、2019年からはGM兼強化部長となり、2022年から取締役GMを務めました。

大宮の公式サイトでも西村氏のスポーツダイレクター就任を発表。併せて西村氏のコメント。「このたび、RB大宮アルディージャのスポーツダイレクターに就任させていただくことになりました、西村卓朗です。12月8日に水戸ホーリーホックを契約満了となったときに、私のnoteで『人間万事塞翁が馬』と発信をさせていただきましたが、まさかこの場所に辿り着くことになるとは、1ヶ月前には想像もできませんでした。現役時代、私がJリーグで最も多く公式戦に出場させてもらったクラブに18年ぶりに戻って来れたことに運命を感じておりますし、とても興奮し、感動しております。私がこれまで経験してきたことのすべてを懸けて、まずはJ1昇格、そしてアジア、世界に出ていけるようなチーム強化に邁進していきたいと思っております。RB大宮アルディージャにかかわるすべての皆さまと共に、情熱的で、希望あふれる、日本サッカーの未来を創っていきましょう! これからよろしくお願いいたします」と長文で思いをつづりました。