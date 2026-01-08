旧正月を祝うアクア ディ パルマ♡芸術的な限定フレグランス登場

新しい年の始まりを祝う旧正月に、アクア ディ パルマから特別なリミテッドエディションが登場します。上海を拠点に活躍するアーティスト、リア・ウーとのコラボレーションにより、香りとアートが美しく融合。午（うま）年を象徴するモチーフを纏った円筒形ボックスは、飾るだけでも心が高鳴る存在感です。華やかさとモダニティを併せ持つ一本は、新年の幕開けにふさわしいラグジュアリーな時間を演出してくれます♡

午年を彩るアートな限定デザイン

今回のリミテッドエディションでは、リア・ウーならではの感性が存分に発揮されています。馬のシルエットや馬蹄型モチーフを用いたコンテンポラリーなビジュアルは、力強さと優雅さ、自由を象徴。

アクア ディ パルマを象徴するイエローを基調に、タンジェリンや深みのあるバーガンディ、ゴールドを重ねた色彩が、旧正月にふさわしい華やぎを添えています。

幸運のシンボルである馬蹄と、シトラスへのオマージュが込められた遊び心も魅力です。

太陽に咲くマグノリアの香り

マグノリア インフィニタは、太陽の光を浴びて咲き誇る花の生命力を表現したフレグランス。

カラブリア産ベルガモットやオレンジ、レモンが爽やかに広がるトップから、ジャスミン サンバックやローズ、イランイランが重なるミドルへと移ろいます。

ラストはムスクとパチョリが包み込み、センシュアルで奥行きのある余韻に。力強さとフェミニニティが共存する香りは、日常を少し特別なものへ導いてくれます。

数量限定で手に入れる特別な一本

アクア ディ パルマ シグネチャーズ オブ ザ サン マグノリア インフィニタ オーデパルファム リミテッドエディションは、100mLで43,780円（税込）。

2026年1月8日（木）より、アクア ディ パルマ GINZA SIX旗艦店および西武池袋本店にて数量限定で発売されます。特別な年の始まりに、自分へのご褒美として選びたい逸品です。

新年に香りで幸運を纏って

アートとフレグランスが融合した今回のリミテッドエディションは、旧正月という節目を祝うのにふさわしい存在。

馬が象徴する力強さや自由、そしてマグノリアの華やかな香りが、新しい一年への前向きな気持ちを後押ししてくれます。

数量限定だからこそ、その特別感もひとしお。香りとともに、幸運を呼び込む新年のスタートを楽しんでみてはいかがでしょうか♪