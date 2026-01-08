¡Ú¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Û»³¸ý°«¤¬2026Ç¯½é¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¡¡12Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¶ì¤·¤¤¾ìÌÌÀ¸¤Þ¤ì¤ëÃæ¤Ä¤«¤ó¤À¾¡Íø
¡þ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¥ª¡¼¥×¥ó(1·î6Æü¡Á11Æü¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë)
¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«ËëÀï¤Ç¤â¤¢¤ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¥ª¡¼¥×¥ó¡£ºÇ¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼1000¡×¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ëº£Âç²ñ¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8Æü¤Ë½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ìÆüËÜÀªºÇ¹â°Ì¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¯3°Ì¤Î»³¸ý°«Áª¼ê¤¬Æ±¥é¥ó¥¯11°Ì¤ÎÃæ¹ñ¤Î¹âù¡洁Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£²áµî6ÀïÂÐÀï¤·Á´¤Æ»³¸ýÁª¼ê¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè1¥²¡¼¥à¡¢4Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç»³¸ýÁª¼ê¤¬Î®¤ì¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢½ªÈ×¤Ë¤Ï6Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·¤Þ¤¹¡£Âè2¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï»³¸ýÁª¼ê¤¬¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½øÈ×¤Ë3Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï12Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì1-15¤ÈÂç¤¤¯Î¥¤µ¤ì¤ë¤È¡¢4-21¤ÇÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÂè3¥²¡¼¥à¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£½ªÈ×¤Ç¤â»³¸ýÁª¼ê¤¬¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤â¤Î¤Î15-14¤ÈÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£17-17¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤â¡¢»³¸ýÁª¼ê¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Ä¤«¤ß2-1(21-11¡¢4-21¡¢21-17)¤Ç¾¡Íø¤·¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤ÏµÜºêÍ§²ÖÁª¼ê¤È±ü¸¶´õË¾Áª¼ê¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£