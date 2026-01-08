米カリフォルニア州ロサンゼルスと近郊アルタデナで計３１人が死亡した山火事発生から、７日で１年となった。

被災者は保険金の不足や建築費の高騰で資金難に直面し、住宅再建はままならない。連邦政府は支援に消極的で、トランプ政権への恨み節が聞こえる。（アルタデナ 後藤香代、写真も）

「最大の壁は資金」。自宅の建て直しを目指すアルタデナ在住の消防士ジョン・スタールマンさん（５４）は、そう言って肩を落とした。顔に残るやけどの痕が痛々しい。

昨年１月７日の発災直後、ロサンゼルス西部パシフィック・パリセーズで山火事の対応に追われた。自宅近くでも別の山火事が起きたため、任務を中断し、慌てて帰宅。庭用のホースで隣家の消火を試みた際に負傷した。

再建にはあと３０万〜４０万ドル（約４６７０万〜６２６０万円）必要だが、住宅保険だけでは費用を賄えない。「連邦緊急事態管理庁（ＦＥＭＡ）からは７７０ドル（約１２万円）しか支給されていない」という。自宅跡地はいまだに建築資材が積み上がったままだ。

二つの山火事の焼失面積は計約１５２平方キロ・メートルに及び、１万６２５１棟が全焼した。経済損失は世界の山火事史上最悪の６５０億ドル（約１０兆円）に上ると推計されている。

だが、地元の非営利団体が昨年９月に行った調査で、自宅が全焼した人のうち保険金の請求が全額認められたのは約３割ほどだ。

米政策研究機関「アメリカ進歩センター」によると、トランプ政権の高関税政策の影響で米国内では建築資材が高騰している。資金の問題で自宅再建を決断できない人も多く、地元当局への再建申請数は７日時点で６２５４件にとどまる。

ただ、トランプ政権下での復興の展望は明るくない。トランプ氏は連邦政府機関の縮小を進めており、被災地への支援に消極的だ。

米政策研究機関「予算・優先政策センター」によると、トランプ政権は昨年１月の発足から１０月までの間に、カリフォルニアを含む１２州の災害支援要請を却下した。

共和党のトランプ大統領と民主党のギャビン・ニューサム州知事による政治対立も再建の歩みに影を落とす。ニューサム氏は昨年１２月、３３９億ドル（約５兆円）の支援を要請するため、首都ワシントンを訪れたが、ＦＥＭＡに面会を拒否されたという。７日にはＸ（旧ツイッター）で「連邦政府の支援を求め続ける。今こそ超党派の行動が必要だ」と強調した。

カリフォルニアでは毎年８０００件前後の山火事が発生する。植生の管理や消防士の確保など、新たな惨事を防ぐ体制作りも急務だ。スタールマンさんの妻モニカさん（５４）は「強大な国家でありながら被災者を支援できないなんて、本当に悲しい」と語り、トランプ氏の指導力不足を批判した。