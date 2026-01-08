前兵庫県明石市長の泉房穂参院議員（62）が8日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「泉房穂の情熱ラジオ」（木曜後6・00）に生出演し、下げ止まりを見せない実質賃金について自身の見解を語った。

厚労省は8日、昨年11月の毎月勤労統計調査の速報値を発表した。物価の動向を考慮した実質賃金は前年同月比2.8％減で、11カ月連続のマイナスとなった。

賃金は上昇しているが、物価高騰に追いついていない現状に変化がないことが明らかになった。泉氏は「11月の調査結果ですから、その後の状況を見たい」としつつ、「去年に入って1月から11カ月連続マイナスですから」と指摘。「賃金が上がっているように見えても、物価の方が上がってしまっているので、かえって生活がきつくなってしまっている」と解説した。

また泉氏は、食料品の物価上昇率を個別に解説。卵が12.8％、コーヒー豆51.6％、チョコレートは26.7％だとした。「ガソリンも減税になったし、少し動きは始まりましたけど…」。好材料も挙げつつ、「私からすると、もっと思い切って、ずっと前々から消費税の減税をやったらと言っていますから、食べるのも大変な状況ですから、思い切った消費税減税をやったらいいと思いますけどね。できなくないと思いますけどね」と訴えた。