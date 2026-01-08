ラーメン“二重価格”で外国人客とトラブル…店側「味付けも具材も違う」　世界でも“外国人料金”　専門家「特定属性の人の値下げがストレス少ない」

外国人観光客に対して価格を高く設定する「二重価格」を様々な場所で導入する動きが広がっています。

ただ、この「二重価格」を巡り、人気ラーメン店ではトラブルに発展しました。

食欲をそそる、濃厚なスープ。

豚骨しょうゆスープが特徴の、いわゆる“家系ラーメン”。

寒いこの時期は、特に食べたくなりますが、大阪市で人気の家系ラーメン店で起きた“価格”を巡るトラブルが波紋を呼んでいます。

我道家ラーメン・新井悠介店長：

中国人の方がスペシャルラーメンを注文して召し上がってくれた。食後、急に怒りだして「返金しろ」と。30分くらいはラーメン作れない状況だった。

原因となったのは、外国人観光客と日本人の価格を別々に設定する、いわゆる“二重価格”でした。

我道家ラーメン・新井悠介店長：

日本語が分かる方・分からない方で商品が変わることを一番最初の券売機で記載しています。

店で出しているラーメンは、日本語表記の場合、約1000円ですが、英語表記で選べるラーメンは2000円前後。

店長によると、2つのラーメンは同じではなく、味付けや具材を外国人向けにした特別なメニューだといいます。

ところが1月4日、外国人観光客が2000円前後のラーメンを食べた後、差額を返金しろと要求。

我道家ラーメン・新井悠介店長：

そもそも商品が違うもので返金できないと伝えても帰ってくれなかった。警察を要請しますと伝えたところ、態度が一変して、謝罪して帰っていった。

外国人観光客の数が過去最多を更新する中、日本でも議論が進む二重価格。

世界の観光地を見てみると、エジプトの「ギザの三大ピラミッドは、外国人料金が日本円で約2300円。

エジプト国民の10倍以上です。

さらに、来館者数が世界最多のフランス・ルーブル美術館は14日から二重価格を導入し、外国人の入館料を45％引き上げると発表しました。

日本では、2025年に沖縄にオープンしたテーマパークが、一般料金は8800円としつつ、国内在住者向けは2000円近く安く設定しています。

さらに、東京・京都・奈良・九州にある国立博物館や美術館など、全国11の国立施設でも外国人料金の導入を検討する動きが出ています。

一方、飲食を巡っては、東京・渋谷の海鮮バイキング店が二重価格を導入。

「学割」や「シニア割り」と同じ仕組みで、平日ランチの価格を日本人や在日外国人の場合は1100円安く提供しています。

そうした中、今回、大阪市のラーメン店で発生した外国人観光客との“二重価格”を巡るトラブル。

しかし、店長はそもそも日本人に出すメニューと外国人に出すメニューは別物だと説明しています。

我道家ラーメン・新井悠介店長：

（外国人向けは）いろんなしょうゆをブレンドしてしょっぱくなりすぎないようなしょうゆ（スープ）を別で作っている。手間と時間は（日本人向けより）倍以上かかっています。うちが導入している二重価格が浸透すれば、日本人のお客さまに還元できたらと思って（二重価格を）続けていきます。

ラーメン店で起きたトラブルについて、観光業に詳しい木曽崇さんは「一番重要なのは事前に明確な告知をすること」と話します。

また、二重価格を導入する上で、トラブルになりにくいポイントがあるといいます。

観光業に詳しい木曽崇さん：

特定のカテゴリーの人を値上げするという表現ではなく、特定属性の人を値下げするという表現にする方が心理的なストレスが少ない。諸外国取り組みでは、ほとんどが値下げを受ける側が自分の身分を証明する仕組みの中で成り立っています。

世界で広がりを見せる“二重価格”。

日本でも当たり前となる日がくるかもしれません。