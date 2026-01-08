和食料理人・野崎洋光が初監修！「鰆の初春焼き」などデニーズならではの和食4品が1月9日より販売開始
株式会社デニーズジャパンは、和食料理人・野崎洋光(のざきひろみつ)さんが監修したメニューを、2026年1月9日(金)より全国のデニーズ店舗にて販売する。
【写真】山形豚とごぼうの旨出汁鍋
テーマは、「和食は、自由で、やさしい」。かしこまらず、気負わずに、日常のなかで楽しめる、そんな“新しい和食のかたち”をデニーズらしく表現。今回の監修メニューで、野崎さんが大切にしたのは、旨味を強くしすぎないこと。体にすっとなじみ、何度でも食べたくなる、やさしい味わいを目指した。また、白味噌や出汁といった和の食材を軸にしながら、チーズなどの洋のエッセンスも取り入れ、和食の持つ“自由さ”を表現。箸でもフォークでも、その日の気分で楽しめる、デニーズならではの和食となっている。
こうして生まれたのが、旬の食材を取り入れた、心と体の温まるメニューの数々。新春を告げるサワラを柚子の香りで仕上げた「鰆の初春焼き」をはじめ、豚肉とごぼうなど、野菜の旨味がじんわりと広がる「山形豚とごぼうの旨出汁鍋」、銀あんをまとったふわとろ玉子と大根に蟹の旨味を重ねた「蟹とふわとろたまご、大根のあんかけ」、旬の牡蠣に白みそとホワイトソース、チーズを合わせた「牡蠣と黒米の白味噌チーズ焼き」など、食材の持ち味を活かした料理がずらり。セットでも単品でもシーンに合わせて楽しめる。
「和食をもっと気軽に、もっと自由に」
野崎洋光さんとデニーズが表現した新しい和食のかたちを、全国のデニーズで楽しもう。
■野崎洋光さん監修メニューの紹介
●鰆の初春焼き(1078円)
昔の暦で春にあたる1月に旬を迎えるサワラを、風味さわやかな柚庵漬けに。オランデーズソースやシャキシャキ香味野菜と一緒に味わおう。
●山形豚とごぼうの旨出汁鍋(1254円)
山形豚の良質な脂や、ごぼう、長ねぎ、しめじなどの旨味がしっかり染み出した出汁鍋。オリーブオイル、ブラックペッパーとの意外な出合いを楽しもう。
※一部店舗は、山形豚ではなく、沖縄県産あぐー豚を使用
●蟹とふわとろたまご、大根のあんかけ(924円)
出汁が染み込んだ柔らかい大根と、優しい風味のあんをまとったふんわり玉子が、カニの旨味を引き立てる。
●牡蠣と黒米の白味噌チーズ焼き(792円)
旬の牡蠣に、白みそと相性抜群のホワイトソース、チーズを合わせて香ばしく焼き上げたひと品。
●鰆の初春焼き おすすめ3品セット(2684円)
・鰆の初春焼き
・蟹とふわとろたまご、大根のあんかけ
・牡蠣と黒米の白味噌チーズ焼き
●鰆の初春焼き 蟹とふわとろたまご、大根のあんかけセット(1947円）
・鰆の初春焼き
・蟹とふわとろたまご、大根のあんかけ
●鰆の初春焼き 牡蠣と黒米の白味噌チーズ焼きセット(1815円)
●山形豚とごぼうの旨出汁鍋 おすすめ3品セット(2860円)
・山形豚とごぼうの旨出汁鍋
・蟹とふわとろたまご、大根のあんかけ
・牡蠣と黒米の白味噌チーズ焼き
●山形豚とごぼうの旨出汁鍋 蟹とふわとろたまご、大根のあんかけセット(2123円)
・山形豚とごぼうの旨出汁鍋
・蟹とふわとろたまご、大根のあんかけ
●山形豚とごぼうの旨出汁鍋 牡蠣と黒米の白味噌チーズ焼きセット(1991円)
・山形豚とごぼうの旨出汁鍋
■特撰日本酒
●奥の松 あだたら吟醸(180ミリリットル)
心地よいさわやかな香りと飲み飽きしない旨味ある辛口の味わいは、さまざまな料理との相性もよく、食中酒に最適。
■野崎洋光さんプロフィール
1953年、福島県石川郡古殿町生まれ。学校法人石川高等学校卒業後、武蔵野栄養専門学校卒業。東京グランドホテル、八芳園を経て「とく山」の料理長、1989年から2023年まで「分とく山」の総料理長を務め、現在は和食料理人として活動している。日本料理界に新風を吹き込み、伝統的でありながら独創的な料理を提案し続け、雑誌、テレビなどのメディアでも広く活躍。自らがおいしいと思うものを作ることをモットーに、伝統や習慣にとらわれない、科学に裏打ちされた合理的なレシピを次々に発表している。
【野崎さんよりコメント】
マナーを気にせず、普段使いできる和食を目指しました。デニーズだからこそ提供できる、気楽に安心して食べられる和食です。毎日食べても飽きない、体にスッとなじむような優しい味にこだわりました。和食ってこんな楽しみ方もあるんだ！と感じてほしいです。おはしでもフォークでも、新しい形の和食として、おしゃべりしながら、あるいはスマートフォンを見ながらでも、リラックスして和める時間を提供したいと考えています。ぜひ、デニーズに来てください。
※掲載されている画像はイメージ
※店舗により使用している食器やメニューの仕立てが写真と異なる場合がある
※掲載メニューは、予告なく変更、終了する場合がある
※「山形豚とごぼうの旨出汁鍋」は、一部店舗で、沖縄県産あぐー豚を使用。詳しくは店舗へ問い合わせを
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
