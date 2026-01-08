年末年始に行きたいと思う「大分県の道の駅」ランキング！ 2位「原尻の滝」を抑えた1位は？【2025年調査】
新しい一年の幕開けとともに、清々しい気持ちで出かける初ドライブは冬の楽しみの一つです。縁起の良い地元食材や、新年を元気にスタートさせるためのエネルギーをもらえるような場所をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年12月17日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、年末年始に行きたいと思う「大分県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「滝と大地の景観で、自然の迫力を感じられる」（30代男性／大阪府）、「“東洋のナイアガラ”と称される原尻の滝の絶景がすぐそばにある道の駅で、迫力ある滝を眺めながら散策・休憩でき、地元の新鮮野菜や特産品・郷土料理も楽しめるから」（40代男性／静岡県）、「リフレッシュできそうだから」（20代女性／宮城県）といった声が集まりました。
回答者からは「温泉地・湯布院の玄関口にあり、旅の始まりにも締めくくりにも最適。由布岳を望む絶景と、温泉街の風情が年末年始の特別感を演出してくれる。地元の特産品やスイーツも豊富で、散策や温泉と組み合わせたプランが立てやすいのも魅力」（60代男性／広島県）、「大分といえばゆふいんで、食べ歩きが最適」（20代女性／福岡県）、「特産品やカフェ、地元グルメを楽しめるほか、温泉観光と組み合わせて立ち寄るのにも便利だから」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：原尻の滝（豊後大野市）／45票2位は豊後大野市にある「原尻の滝」です。「東洋のナイアガラ」とも称される幅120m、高さ20mの壮大な滝を間近で見ることができる稀有な道の駅。平地の田園地帯に突如現れる滝の姿は圧巻で、周辺の散策路を歩きながら冬の澄んだ自然を感じることができます。地元産のカボスを使った製品や農産物も豊富で、大分ならではの自然美と食を同時に楽しめるスポットとして人気です。
1位：ゆふいん（由布市）／70票1位は、全国的な知名度を誇る温泉地・湯布院の玄関口にある「ゆふいん」でした。湯布院ICを降りてすぐの好立地にあり、目前には雄大な由布岳がそびえ立ちます。年末年始の温泉旅行を兼ねて立ち寄る人が多く、地元の特産品やお土産が充実しているのはもちろん、観光情報の収集拠点としても欠かせません。冬化粧をした由布岳の景色を眺めながら、旅の疲れを癒やす贅沢な時間を過ごせます。
