1月12日からフジテレビ系で放送がスタートする月9ドラマ『ヤンドク！』の制作発表会見が1月8日に行われ、橋本環奈、向井理、宮世琉弥、音尾琢真、馬場徹、薄幸（納言）、許豊凡（INI）、吉田鋼太郎が出席した。

参考：『ヤンドク！』平祐奈が橋本環奈のマブダチ役で出演 内田理央との“ヤンキー3ショット”も

本作は、元ヤンキーの脳神経外科医・田上湖音波（橋本環奈）が、目の前の患者と真摯に向き合いながら、旧態依然とした病院を改革していく痛快医療エンターテインメント。

脳神経外科が舞台であることにちなみ、橋本、向井、吉田には、「脳を覗いてみたい共演者は？」という質問が投げかけられた。

橋本が名前を挙げたのは向井。舞台と並行しての撮影だったのにもかかわらず、難解なセリフでも驚くほどのスピードで述べていたと振り返る。頭の回転の早さ、切り替え、博学さを感じることもあるため「脳みその詰まり方がすごいと思うので見てみたい！」と願望を述べた。向井は謙遜しつつも「今回のキャラクターはゆったり喋るというよりは、ストレートに言葉が出てくる人だと思ったので、必死に練習しました。何百回とやって、勝手に口から出るようになるまで練習しています」とプロフェッショナルな一面を見せた。

そんな向井が指名したのは許。センスを感じることが多いらしく「みんなで騒ぐことなく、割と静かめな人ですけど、いろいろと考えていらっしゃるんだろうなと思っています」と印象を述べた。そんな先輩からの言葉に許は「向井さんとはセリフのやりとりがまだないので、『いつか来ないかな』と密かに期待しています」と照れ笑いを浮かべた。

吉田は、本来ならば聡明で前向きな橋本ではあるが、まずは自分の脳を見てみたいとコメント。「最近ものを忘れるし、人の名前も忘れるし、置いたものもどこにいったか分からなくなっちゃうので、自分の頭の中を見ておきたいです」と明かした。「トイレに行く回数が多い」という話題では音尾を名指し。「タクもそろそろ来るからな」と言われた音尾は「トイレは近いです！ めちゃくちゃ夜に行きます」と苦笑いを浮かべた。

■薄幸「約1日に60本吸っている」発言に、『ヤンドク！』チーム驚愕 今回は、「ヤンキーマインドでどんな難題にも立ち向かう湖音波が主人公の物語」ということから、橋本が登壇者の悩みを解決するコーナー「湖音波のあなたのお悩みズバッと解決します！」が行われた。

許からは「現場に差し入れをいただくんですが、匂いだったり、歯に詰まらないか気になったり、食べるタイミングがすごく難しくて……。いつも我慢しているんですけど、食べてもいいですか？」とかわいらしい悩みが明かされた。橋本は「食べてよ～！」とリアクションしつつ、「おすすめは奥歯で一気に噛むこと。前歯だと詰まっちゃうんで……しょうもないアドバイス！」とセルフツッコミを入れて大笑いした。

一方で「冗談みたいにタバコが好きなんですよ」、「生まれ変わったらタバコになりたい」とつぶやいたのは薄。スタジオ周辺に喫煙所がない場合は、何キロも先に行かねばならず「どうしたら我慢できるか」と悩みを吐露した。橋本は、スタッフが薄を探していると、必ず喫煙所にいると明かし「（我慢をせずとも）幸さんが吸いに行くあいだ、がんばってトークでつないでおきます」と約束をとりつけた。また、約1日に60本吸っていると明かした際には、吉田が「うそやろ！」と驚愕する一幕もあった。

このほか、「休日にリンゴかいちごを食べている」という宮世から「他になにかいいフルーツありますか？」とゆるい質問があり、「みかん」と即答したり、馬場からの質問では体型維持の秘訣として「空腹が苦手で、おなかが空きそうになったら食べるんです。『おなかが空いたら終わりだ』と思って、満腹にならない程度に食べています」と答えたりと大盛り上がりだった。

最後にメッセージを求められた橋本は「（ほとんどドラマのことを話していないため）宣伝になりました!?」と笑いを誘いつつ「今ご覧いただいたように、仲良く和気あいあいと撮影は進んでいます。みんなキャラが濃くて、それぞれクローズアップしていくシーンもありますし、医療のシーンは芯を食った『今の病院の悩み』を描いています。テンポ感のある楽しいかけあいもたくさんあるので、毎週楽しみにしていただければ」と語っていた。（文＝浜瀬将樹）