Photo: Raymond Wong/Gizmodo US

2025年7月20日の記事を編集して再掲載しています。

おたくの猫ちゃんどっち向き？

猫を飼っている人ならわかると思いますが、スマホに入っている猫ちゃんの写真屋動画を延々と見続けても全然飽きずに、気がついたら1時間経っちゃったなんてざらですよね。ずっと猫の写真を見ていると、ふと「うちの猫、いつも同じ側を下にして寝てるな」と気づいたことってありますか？もし下にしているのが左側なら、今回発表された最新の研究結果と同じってことになります。

脳の機能に関係している？

Current Biologyに掲載された研究論文によると、猫を含む哺乳類は、脳の右半分が左側の視野、空間認識、そして脅威に対する素早い反応を司っているそうなんです。つまり、左側を下にして寝ることで、脳の右半分がすぐに働ける状態になり、危険に気づいて素早く逃げるための準備が整っている、というわけ。

ほとんどの野生動物は、睡眠中に敵に襲われるリスクがあります。しかも1日12〜16時間も眠る猫にとって（特に野生の猫）は深刻な問題です。そのため猫は、安全だと感じる場所で寝る傾向があります。しかし研究チームは、「昼寝の最中や直後にも猫が安全な状況でいられるよう、他にも安全のための進化があるのでは？」と考えました。

ほとんどの猫が左を下にして寝ている！

この疑問を検証するため、研究チームはYouTube上に公開されている408本の猫の動画を分析。対象となったのは、10秒以上中断せずに、猫が横向きで眠っている動画です。その結果、およそ3分の2の猫が左側を下にして寝る傾向があることが判明。研究チームはこれを神経科学的な観点からの説明を試みています。

猫は高い場所を好んで眠る傾向があるため、目覚めた直後に左側の視野で捕食者や獲物をいち早く視認することになります。脳の右半分は空間認識能力に優れ、素早い逃走や狩猟行動の調整にも長けているため、左向きに寝ることは生存戦略として進化的に有利だと考えられます。

とはいえ研究チーム自身も、この結論にはさらなる検証が必要であると認めています。動画解析では、猫たちに「左向きの偏り」が統計的に見られたものの、「動画に映る猫の性別や妊娠の有無などの情報は得られていない」と論文内で記されています。

実際、妊娠は寝る向きに影響する可能性があります。以前、妊娠中の牛の研究がされ、その際にも見られた傾向でした。また、猫の利き手も、今後の研究で検討すべきだと科学チームは述べています。

編集部の猫たちは？

全体としてこの研究は、「この発見は今後、集団レベルでの脳の左右非対称性の進化過程を研究する絶好の機会になり得る」と結論づけており、「同時に、私たちが愛してやまないペットについてより多くを学ぶ手がかりにもなる」と述べています。

ちなみに、GizmodoとKotakuの編集部内で行なった簡単な聞き取りでも、ほとんどの猫が左側を下にして寝る傾向があるとの結果が出ました。筆者のルームメイトの2匹の猫も、やはり左向きで丸くなって眠るそうです。一方で例外もあり、KotakuのZachary Zwiezen記者の愛猫は「すごく小さくキツキツに体を丸めて寝るため、変な形になっていて左右の区別がつかない」とのこと（笑）。

さらにデータを集めていきたいので、猫を飼っている読者の皆さんもぜひ、愛猫が左右どちらを下にして寝ているかを教えていただければと思います。写真の投稿も大歓迎です！