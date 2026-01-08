¡Ö¿´¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾¾ËÜÀ²¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à°ÜÀÒ¤·¤¿±¦ÏÓ¤ÎÄ¶ÁáÄ«Îý½¬¤ò·Ñ¾µ¡¡¸á¸å¤Ë°Õ³°¤Ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åË¡¤â
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¾ËÜÀ²Åê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬8Æü¡¢º£¥ª¥Õ¤â¡ÖÍ¸¶Î®¡×¤ÎÎý½¬¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤Ëºò¥ª¥Õ¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤¿ºÝ¤Ë³Ø¤ó¤ÀÁáÄ«»ÏÆ°¤Ç¡ÖÌ²¤¤¤±¤É¡¢¿´¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡8Æü¤ÏÊ¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¡¢Æü¤Î½Ð¤ÎÌó1»þ´ÖÁ°¤Î¸áÁ°6»þÈ¾¤Ë»ÏÆ°¡£Ìó6»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê´À¤òÎ®¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤«¤é¥Í¥Ã¥È¥¹¥í¡¼¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤¹¤ëÍ½Äê¡£Êá¼ê¤òºÂ¤é¤»¤ÆÅê¤²¤ë¤Î¤â¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡£3Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï6¾¡¤òµó¤²¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ºßÀÒ3Ç¯¤Ç·×38¾¡¤ÎÍ¸¶¤«¤éÂ¿¤¯¤ò³Ø¤ó¤À¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î·è¤á¤¿¤³¤È¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¤ë¡£ÊÑ²½µå¤äÅêµå¤Î´¶³Ð¡Ä¡×¡£¥ª¥Õ¤ÎÎý½¬Ë¡¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤À¡£
¡¡¸á¸å¤Î¼«Í³»þ´Ö¤ÏÃë¿²¤ä¥Á¥ã¡¼¥Ï¥óºî¤ê¤Ê¤É¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë½¼¤Æ¤ë¡£¡Ö¡ÊÍ¸¶¤Î°ÜÀÒ¤Ï¡Ë¼ä¤·¤¤¤±¤É¥Á¥ã¥ó¥¹¡£½ªÈ×¤Ë´ÊÃ±¤Ë¹¶Î¬¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦Åêµå¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¡×¡£2¡¦1¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤ØÄ´À°¤ò½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¡¢Í¸¶¤Î·ê¤òËä¤á¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë