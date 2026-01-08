ソフトバンクの松本裕樹投手（29）が7日、福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、7千万円増の年俸1億8千万円でサインした（金額は推定）。「いい場面で使ってもらって、結果を残すことができたのは良かったと思う」と振り返った。

11年目の昨季は、セットアッパーとして51試合に登板。5勝2敗、39ホールド、防御率1・07の成績を残した。44ホールドポイントで最優秀中継ぎの初タイトルも獲得した。それでも「納得いく成績だったけど、後半戦は打たれる場面があったので、そこを繰り返さないよう」と引き締めた。

昨季は右肩の状態も考慮され、連投や登板間隔なども制限された。「そういうところを気にせずに投げていければ自然と登板数も増えていく。試合数は昨年より投げていきたいです。できるだけ投げられる準備はしていきたい」と力を込めた。

昨秋には侍ジャパンにも初選出され、今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場にも意欲を見せる。「可能性はあると思っているので、そこに向けて今までよりは少し投げるのを早めにして、いつでも呼ばれたらいけるような準備はしている」。契約更改も終え、10日からは栃木県内で自主トレを行い、新シーズンに備える。（小畑大悟）