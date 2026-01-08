¡Ú¥¯¥Þ¾ðÊó¡ÛÈ¡ÆîÄ®¤Î¸©Æ»¤Ë¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤« ÎÙ¤ÎÇ®³¤»Ô¤Ç¤Ï¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ1Æ¬¤¬Êá³Í¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê=ÀÅ²¬
1·î8Æü¡¢ÀÅ²¬¸©È¡ÆîÄ®¤Î¸©Æ»20¹æÀþ¤Ç7Æü¤Ë¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤È»×¤ï¤ì¤ëÆ°Êª¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤È¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤ê¡¢È¡ÆîÄ®¤Ê¤É¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©ÅìÉôÇÀÎÓ»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1·î8Æü¤Ë¡ÖSNS¤ÎX¤Ë1·î7Æü¤Ë¥¯¥Þ¤È»×¤ï¤ì¤ëÆ°Êª¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤Î±ÇÁü¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸©ÅìÉôÇÀÎÓ»öÌ³½ê¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©ÅìÉôÇÀÎÓ»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤ÏÈ¡ÆîÄ®¤ÎÇ®³¤Æ½¤È½½¹ñÆ½¤Î´ÖÉÕ¶á¤Î¸©Æ»20¹æÀþ¤Ç¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢È¡ÆîÄ®¤ÈÇ®³¤»Ô¡¢¸©¤Î¿¦°÷¤¬¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬¤¤¤¿ÌÀ³Î¤Êº¯À×¤Ê¤É¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
È¡ÆîÄ®¤ÎÎÙ¤ÎÇ®³¤»Ô¤Ç¤Ï2025Ç¯12·î31Æü¤Ë¡¢¥ª¥¹¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬Êá³Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¡ÆîÄ®¤äÇ®³¤»Ô¤Ï¼þÊÕ¤Ë½»¤à¿Í¤äÄÌ¹Ô¤¹¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢³°½Ð¤ÎºÝ¤ÏÃ±ÆÈ¹ÔÆ°¤òÈò¤±¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¥¯¥Þ¤ò¸«¤«¤±¤Æ¤â¶á¤Å¤«¤º¡¢»É·ã¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£