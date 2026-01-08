カンボジアを拠点とした特殊詐欺事件で、指示役とされる中国人の男女2人の初公判が開かれ、いずれも起訴内容を認めました。

【写真を見る】カンボジア拠点の特殊詐欺 指示役とされる中国人2人 初公判で起訴内容認める 日本人のかけ子らと共謀し… 700万円だまし取った詐欺の罪に問われる

起訴状などによりますと、いずれも中国籍で埼玉県川口市の王少凡被告（33）と妻のスン・ジアシュエン被告（22）は去年5月、カンボジアの詐欺拠点で日本人のかけ子らと共謀。



警察官になりすまして、愛知県内に住む男女2人に電話をかけ、あわせて700万円をだまし取った詐欺の罪に問われています。

いずれも起訴内容を認める

名古屋地裁で開かれた初公判で、2人は起訴内容を認めました。



続く冒頭陳述で検察側は2人は、詐欺拠点で中国系の幹部と日本人のかけ子の通訳をしていたほか、だまし取った金を入金する口座の手配やかけ子の指導を行っていたと指摘しました。

一方、弁護側は2人は通訳という立場で、補助的な役割だったと主張しました。