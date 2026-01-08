去年明らかになった、名古屋の市バスの運転手の勤務時間などが改ざんされていた問題。不正は、全ての営業所で行われていました。

国の基準では、バスの運転手は勤務が終了してから次の出勤までに、9時間の休息を取ることが義務づけられています。しかし、名古屋市交通局のバスの営業所では運転手が残業して十分な休息を取れなかった場合などに、残業を別の日に付け替える改ざんを行っていました。

24台のバスを23～34日間 使用停止に

こうした不正は去年、CBCテレビの報道で明らかになり、他にも点呼の記録の改ざんなどが発覚しました。

不正は、直営の7つの営業所全てで行われていて、中部運輸局はきょう付けであわせて24台のバスを23から34日間、使用停止にする処分を出しました。

本来、事業停止に相当する違反ですが、中部運輸局は公共交通への影響を考慮し、再発防止策の提出を条件に処分を軽くしたということです。



運行ダイヤに影響はないとしています。