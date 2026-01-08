2025年12月31日に当選番号が発表された年末ジャンボ宝くじ。今回は1等前後賞あわせて最大10億円となっていたが、その1等後賞が新潟市東区の宝くじ売り場で出たことが分かった。新潟県内の宝くじ売り場で年末ジャンボの1等が出るのは、何とこれで4年連続。新潟市の売り場からは3年ぶりとなった。

2025年12月31日に当選結果が発表された年末ジャンボ宝くじ。



今回は1等7億円、前後賞含めると最大10億円となり、全国の宝くじ売り場で大きな夢を抱いて購入した人も少なくないのではないだろうか。





そして、この年末ジャンボ宝くじの高額当選売り場が確定し、新潟市東区の『パワー河渡コメリチャンスセンター』で1等後賞あわせて8億5000万円の当選が出たことが分かった。また、十日町市の『パワー十日町コメリチャンスセンター』で2等1億円の当選が出たという。新潟県内の売り場で1等が出るのは、これで4年連続だ。2024年は長岡市の長岡イオンチャンスセンターで年末ジャンボ1等前後賞10億円。2023年は五泉市の五泉キューピットチャンスセンターで、年末ジャンボ1等後賞8億5000万円の当選が。また、2022年は今回1等後賞が出た新潟市東区のパワー河渡コメリチャンスセンターで、年末ジャンボの1等後賞8億5000万円の当選が出ている。パワー河渡コメリチャンスセンターで1等が出るのは3年ぶり。2026年も高額当選が新潟から出るのか、注目だ。