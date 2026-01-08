坂本九さん妻・柏木由紀子、愛犬抱っこで銀座に登場 「ロエベ」日本最大旗艦店オープン記念フォトコール
故・坂本九さんの妻で俳優・柏木由紀子が8日、東京・銀座で行われた「カサロエベ銀座」オープン記念フォトコールに登場した。
【写真多数】豪華な顔ぶれが新春の銀座に登場…「カサロエベ銀座」オープン記念フォトコール
「カサロエベ銀座」は、スペインのファッションブランド「ロエベ」の日本最大となる旗艦店で、中央通りとみゆき通りが交差する銀座の象徴的な地に誕生。「ロエベ」のクラフトマンシップと、銀座が育んできた文化を重ね合わせながら、「過去・現在・未来」をつなぐ新たな拠点として設計されたほか、世界初となる4階のギフトフロアでは、バスライン、スペインにまつわるお菓子も扱うギフトカウンターなど、特別な体験を提供する。
今回、「ロエベ」は坂本さんの名曲「上を向いて歩こう」を解釈したキャンペーンを展開。妻の柏木は「本当にびっくりしました。大好きなロエベのキャンペーン動画に『上を向いて歩こう』（が使われる）ということでとてもうれしかったです」と喜び、出演した感想について「愛犬アンドレアも一緒にというお話をいただきまして、とても楽しくやらせていただきました」と笑顔で語った。
ほかに、浅野順子、有村架純、板垣李光人、臼田あさ美、桂枝之進、滝沢眞規子、田中泯、中野有紗、中村アン、羊文学（塩塚モエカ、河西ゆりか）、藤間爽子、堀田真由、向井理が登場した。
