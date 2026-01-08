お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷（36）が7日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2時17分）に出演。過去にマッチングアプリで出会った女性について語った。

番組では「恋愛都市伝説」と題し、自ら経験した嘘か本当かわからないような恋愛を語る企画の未公開シーンが放送された。

栗谷は「マッチングアプリ登録して、向こうからいいねが来て、こっちもいいね返してマッチングするみたいな。メッセージもあんまりしないまま、『会いませんか？』ってすぐ来たんですよ。『栗谷さんのこと好きで』って、テレビを見て好きで。僕の失恋話とかも知ってて」と栗谷を好きな女性からメッセージが来たという。

栗谷は「めちゃくちゃかわいい子で。こんな子が好きって言ってくれているんだって。デートを何回か重ねて、本当に好きで。なにげなくしゃべってるときにストラップみたいなのがついてて、ちいかわの。そのひもがブチってちゃったんですよ。それがなんか“不吉だ！”と思って、このままじゃうまくいかないかもって思って。次の日に本当にいろんなちいかわショップめぐって3店舗目ぐらいで見つけて買ってみたいな。そのぐらいどっぷりハマっちゃって。次のデート、4回目のデートでこれ渡して、最後告白しようと思って」その女性にハマっていったことを語った。

栗谷は「ご飯食べてそれ渡して、（女性が）『ありがとう。めちゃくちゃうれしい』ってよろこんでくれて。で告白したんですよ。“好きです。付き合ってください”って言ったら、『はい』って言われて」と告白が一度了承されたことを明かした。

栗谷は「『はい』って言われたんですけど…『はい。既婚者でよかったら』って」と明かし、共演者を震え上がらせた。

話を聞いていたお見送り芸人しんいちは「これさ…怖い。マジで怖い」と語った。森香澄は「それ撮られてたら終わりですからね」と反応し、栗谷も「そう」と共感した。

栗谷は「『めちゃくちゃモテるけど、彼氏とか本当にいないの？』みたいなことを言ったら『あっ、彼氏はいないです』って。たしかに彼氏はいないって言ってたけど、旦那はいるなと思って」とその女性に確認を入れていたことも明かした。