能登半島地震で倒壊した2万4000棟を超える建物のうち、多くが木造の住宅でした。その中で2000年以降に建てられた木造住宅の大多数が、無事だったことがわかりました。



国交省建築指導課・上野 翔平 企画専門官：

「被害分析を行ったところ、建築年代によって被害が大きく異なることが確認されています」



2万4000棟を超える住宅が倒壊した能登半島地震。



国交省は、木造建築物の築年数ごとの被害状況を取りまとめた報告書を公表しました。





国交省建築指導課・上野 翔平 企画専門官：「1981年以降のいわゆる新耐震基準のうち、特に2000年以降の現行基準で建てられたものについては、ほとんど倒壊被害が確認されなかったという結果になっています」

石川県の輪島市、珠洲市、穴水町で行われた調査では、1981年より前に建てられた木造建築物で被害がなかったものは1割強にとどまったのに対し、2000年以降の建築では6割を超える建物が無事でした。



10年前の熊本地震の際に行った調査でも今回と同様の傾向が出ていて、2000年の耐震基準の対策が有効だったといいます。

国交省建築指導課・上野 翔平 企画専門官：

「2000年に基準の見直しを行っておりまして、柱や梁などの部材同士の接合部に金物を使うということを徹底することとしました。ネジや釘を使ってかなり緊結をするということになりますので、やはり耐震性能としてはぐっと上がるということになると考えています」



国では、古い耐震基準で建てられた住宅については、自治体の補助制度があるので改修などに活用してほしいと呼び掛けています。

